Hvilke løbesko er gode til skovbund?

Hvis skovbunden er tør, kan du løbe i et par helt normale løbesko, så længe de har god stabilitet og en lidt grov ydersål. Skovbund er nemlig et ujævnt underlag, hvor du hurtigt risikerer at vrikke om eller snuble. Skovbund er også et meget blødt underlag, så du behøver ikke ligeså meget støddæmpning som i et par løbesko til asfalt og beton.

Hvis skovbunden er våd, mudret eller glat, kan det være smart at investere i et par trailsko med grove knopper på ydersålen. Trailsko giver nemlig et godt greb i underlaget. Knopperne på trailsko varierer meget lige fra tykke gummi-knopper til spidse metal-pigge. Sørg derfor for at få grundig vejledning i butikken, før du køber trailsko.