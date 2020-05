Drømmer du om en mave, der er mindre blød og mere markeret? Så er du ikke alene – faktisk langtfra.

En flad mave står øverst på rigtig mange kvinders ønskeliste, og en stærk mavemuskulatur er da også værd at jagte. Er dine mavemuskler veltrænede, vil det nemlig ikke bare få din mave til at syne fladere, men også give dig en bedre og stærkere holdning. Men det er altså ikke ligegyldigt, hvordan du bærer dig ad, og hvilke øvelser du kaster dig over.

Vi vælger for lette maveøvelser

Vi kvinder begår typisk den fejl, når vi træner maven, at vi vælger øvelser, der er for lette. Samtidig udfører vi dem ofte med for lav intensitet, og så er timerne i fitnesscenteret eller hjemme på stuegulvet faktisk tæt på at være spild af tid.

Fordi det kan være svært at gennemskue, præcis hvilke øvelser der er de bedste, har vi gjort forarbejdet for dig og håndplukket fem supereffektive maveøvelser, der rammer hele din core. Der er med andre ord tale om de fem øvelser, som giver dig allermest valuta for pengene.

Præcis som med musklerne i resten af din krop skal dine mavemuskler trænes med en belastning, som er så tung eller svær, at du kun kan udføre et sted mellem syv og 14 gentagelser. Udfører du øvelserne her efter den opskrift to til tre gange ugentligt, vil du formentlig kunne mærke resultater allerede efter et par uger.