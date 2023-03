To kvinder, Zia og Ninette, meldte sig som forsøgspersoner. De spiste begge efter eget udsagn for få grøntsager, for meget kage og slik og ville gerne have sundere kostvaner.

Høj barre

Vi opstillede tre retningslinier. For at gøre en markant forskel satte vi barren højt ved 800 gram om dagen. Derudover besluttede vi, at de 800 gram skulle fordeles jævnt hen over fire måltider. Dels for at vænne de to kvinder til at integrere frugt og grønt i alle måltider – dels fordi det er nemmere at komme i mål, hvis man spiser grønt allerede fra morgenstunden.

Den tredje retningslinje var, at maks. 200 gram måtte være frugt. Det er især de mættende grøntsager, som vi skal spise flere af, og som mange af os kæmper med, så dem ville vi sikre, at der var fokus på. Derudover opfordrede vi kvinderne til i samme periode at begrænse deres indtag af søde sager, chips og alkohol. Noget, som faldt dem ret naturligt, eftersom grøntsagerne fyldte så meget i den daglige kost.

Og hvordan gik det så? Ret godt, synes vi. Var det nemt? Langt fra. Nåede de i mål hver dag? Heller ikke. Men ret hurtigt oplevede både Zia og Ninette så mange fordele ved den grønne kost, at de fortsatte – også efter at eksperimentets fire uger var gået.