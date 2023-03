Vi fik to kvinder til at teste det for os, og bad dem om at følge en strategi med 4 x 200 g grønt om dagen i 4 uger. Mød den ene af kvinderne her.

Har du haft svært ved at komme i mål med de 800 g frugt og grønt?

Både og. Lige i starten var det lidt stressende, når jeg kom hjem fra job og skulle i gang med aftensmaden, for det er tidskrævende at snitte og hakke så meget grønt.

800 gram er RIGTIG meget mad, men det gode er, at man så slet ikke føler sult på noget tidspunkt. Og da jeg først kom i gang, endte jeg faktisk med at spise mere end de 800 gram mange af dagene.

Hvordan påvirkede forløbet din øvrige kost?

Generelt i perioden har jeg fået mindre kaffe, slik, kage og kød. Og så har jeg næsten ikke rørt ris, pasta og kartofler, men erstattet det med grøntsager.

Læs mere om I FORM´s lille eksperiment med 4 x 200 g grønt om dagen her

Har du oplevet nogen bivirkninger?

Det første døgn havde jeg hovedpine, og jeg har også haft mavekramper i et par timer. Og så har jeg spist så meget gnavegrønt, at jeg på et tidspunkt fik blister i munden – av!

Hvornår har du været mest udfordret?

Der var to svære perioder: i starten og midtvejs. Til at begynde med var der mange vaner, der skulle ændres, og det var lidt svært at få ideer til, hvad man skulle spise. Det går jo ikke med gnavegrønt hele tiden...

Midtvejs i forløbet fik jeg et hekseskud. Det gjorde det ret udfordrende for mig at stå og lave mad, idet jeg havde mange smerter. Men jeg fik dog næsten overholdt mine 800 daglige gram.

Hvad har motiveret dig undervejs?

For det første havde jeg jo et ønske om spise sundere. Og så må jeg generelt bare sige, at når man kan mærke, at man får mere energi og overskud, bedre søvn, pænere hud, og man også taber et par kilo, så er det bare det hele værd.

Har du lært noget undervejs?

At min kost påvirker min nattesøvn. Allerede i den første uge begyndte jeg at sove bedre. En nat sov jeg fx 7 timer i streg – tungt og fantastisk. Det er virkelig sjældent, at det sker.

Og så lærte jeg, at det blev mere overskueligt, hvis jeg forberedte meget af det grønne dagen før. Fx gjorde jeg morgenmaden klar i skåle og ordnede gnavegrønt til snacks og frokost.

Hvilke gode vaner vil du tage med videre?

Jeg har elsket at få alle de grøntsager, og det vil jeg klart fortsætte med. Det har været skønt, at man aldrig er sulten og ikke har den samme trang til usunde snacks.

Jeg kommer nok ikke til at spise lige så meget grønt i weekenderne, men hvis jeg kan fortsætte med det i hverdagene, er det super for mig.