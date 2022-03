Svaret er op til dig og din smag. Da fisk er en let fordærvelig vare, er det et argument for at vælge den mest friske variant: En filet fra fiskehandleren, som du selv hakker til fars.

I modsætning til rødt kød er det nemt at hakke et stykke fisk til fiskefrikadelle-fars – det tager to minutter på en foodprocessor eller kan gøres med en kniv.

Skal det gå hurtigt, sælger de fleste supermarkeder færdigrørt fars til fiskefrikadeller, men kvaliteten halter typisk efter fiskehandlerens eller din egen hjemmerørte fiskefars. Køber du supermarkedets variant, så vær opmærksom på saltindholdet og andelen af fisk i forhold til mel og vand.

Et kompromis er at købe færdigrørt fiskefars hos fiskehandleren.