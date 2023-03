Vi fik to kvinder til at teste det for os, og bad dem om at følge en strategi med 4 x 200 g grønt om dagen i 4 uger. Mød den ene af kvinderne her.

Har du haft svært at komme i mål med de 800 g frugt og grønt?

Egentlig ikke, men i starten havde jeg svært ved at finde plads til snackmåltidet, for jeg følte mig mæt hele tiden. Men i stedet for snacks om formiddagen eller eftermiddagen blev det til en frugt-og-grønt-platte foran fjernsynet om aftenen, og det fungerede ret godt for mig.

Har du måttet ændre vaner?

Ja, det har krævet, at jeg skulle huske at spise morgenmad hver dag, hvilket jeg ikke altid gør normalt.

Og så skal man hele tiden huske at købe rigeligt ind, for der skal rigtig meget frugt og grønt til for at dække 800 gram om dagen.

Hvordan påvirkede forløbet din øvrige kost?

Jeg har slet ikke haft de samme vilde cravings efter slik, kage og chips, som jeg plejer at få om aftenen – og det er fedt.

Men især har jeg spist langt mindre kød. Jeg har opdaget, at solide grøntsager som rå blomkål, spidskål, grønkål og pastinak sagtens kan holde mig mæt og erstatte kød 3-4 dage om ugen.

Jeg har næsten heller ikke spist noget brød, som jeg ellers elsker, men der har ikke rigtigt været plads til det, fordi jeg har været så mæt.

Har du oplevet nogen bivirkninger?

Generelt har jeg haft en del problemer med forstoppelse. Sikkert både fordi jeg har spist så meget grønt og så oven i købet er ret dårlig til at drikke nok vand.

Hvornår har du været mest udfordret?

Helt klart i weekenderne. Her er der flere fristelser, så det kræver mere standhaftighed. Til sociale arrangementer, på restaurant og på farten kan det være svært at få fat i nok grønt, hvis man ikke lige vil være hende, der tømmer hele skålen med gnavegrønt selv.

Det har været klart lettest for mig at få de 800 gram de dage, hvor jeg er på arbejde.

Har du lært noget undervejs?

Jeg er generelt begyndt at tænke mere på de sunde alternativer – også når der serveres kage til kaffen. Jeg har lært meget om mine dårlige vaner, fx at når jeg er træt, tyr jeg til det hurtige måltid.

Jeg har også set og mærket, at min hud og mit energiniveau forandres, når jeg spiser masser af grønt.

Og så har jeg konstateret, at et køleskab med regnbuefarvede madvarer frem for beige er langt mere indbydende – og udgiften er faktisk den samme!

Hvilke gode vaner vil du tage med videre?

Jeg vil helt sikkert inkorporere mere grønt i min madlavning – det er jo superlet lige at rive et par ekstra gulerødder i havregrøden eller lasagnen.

Jeg tror, at jeg vil forsøge at køre videre med et mål om 700 gram grønt om dagen fordelt på tre måltider – det passer bedre til mig, tror jeg.

Og så vil jeg helt sikkert forsøge at holde fast i min morgensmoothie. Den giver mig et super energikick fra morgenstunden og fylder min krop med gode antioxidanter.