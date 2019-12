C-vitamin

Hvem er det især relevant for?

Rigtig mange tager C-vitamin for at stive immunforsvaret af, når forkølelsen banker på. Men det er faktisk lidt pudsigt, for effekten er absolut ikke veldokumenteret og i bedste fald meget beskeden. Der, hvor C-vitamin virkelig viser sit værd, er i forhold til opbygningen af stærke led, sener og bindevæv, og så forbedrer C-vitamin optagelsen af jern fra din mad.

Hvor meget må jeg tage?

Fra officiel side anbefales det, at vi dagligt får 75 mg C-vitamin fra kosten for at give kroppen de fornødne byggesten. Gravide og ammende skal lægge 25 mg oveni for at kompensere for det, deres kroppe skal bruge til barn og modermælk.

Hvilke madvarer giver samme virkning?

Generelt er frugt og grønt rig på C-vitamin. Et halvt kilo grøntsager vil i langt de fleste tilfælde give dig flere hundrede miligram C-vitamin.

Topscorerne er bær, rød peberfrugt og kål, men citrusfrugter som appelsin, citron og mandarin giver dig også rigtigt meget C-vitamin.

Bonusinfo! Får du spist mere C-vitamin end anbefalet, vil du udskille det med din urin, når du tisser, så du bliver ikke forgiftet. For meget kan dog give dig diarré.

Se her, hvordan du kan få C-vitamin på den naturlige måde