Drømmer du om en flad mave? Her er 2 effektive programmer, der hjælper den på vej

En flad mave kommer ikke af sig selv - det ved de fleste efterhånden. Og hvis du vil have mavemusklerne til at være synlige, så er det en kombination af kost og træning, der skal til for at smide fedtet omkring maven, som gør det muligt at se resultatet af dit styrkearbejde.

Hjælp de markerede mavemuskler på vej med to programmer, som er sammensat af øvelser, der får pulsen op og sætter mavemusklerne på hårdt arbejde. Kombinationen af de to ting gør dem drøneffektive i arbejdet med at øge forbrændingen og styrke musklerne.