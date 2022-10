Styrk dit immunforsvar

Ud over at kroppen bliver stærkere, så hjælper du faktisk også immunforsvaret, når du snører traveskoene. Motion i de rette mængder har nemlig en direkte antiinflammatorisk effekt. Når dine muskler arbejder, frigøres antiinflammatoriske signalstoffer. Hvis immunforsvaret hele tiden er travlt beskæftiget med inflammation, har det sværere ved at mobilisere kræfter til at slå udefrakommende infektioner ned, og derfor er det godt med mindre inflammation i kroppen.

Hvilke former for motion kan styrke immunforsvaret?

Al motion – både konditions- og styrketræning – booster immunforsvaret, men ikke hvis det bliver ekstremt. Et maraton tærer fx så meget på kræfterne, at du faktisk er mere modtagelig over for infektioner efterfølgende. Hvis du alene kigger på den immunstyrkende effekt, er det derfor meget bedre “bare” at sørge for at få dine daglige 10.000 skridt. Det er bedst at træne i dagtimerne, da motion kan spolere din søvn, hvis den ligger for tæt på sengetid. Du skal i det hele taget ikke skippe søvn for at træne.