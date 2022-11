Multipel sclerose, forkortet MS, er en sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber centralnervesystemet, hjernen, rygmarven og synsnerverne. Otte ud af ti bliver diagnosticeret med “attakvis sclerose”, hvor sygdommen viser sig som pludselige angreb.

Attakvis sclerose udvikler sig ofte til progressiv sclerose over tid. Her forværres symptomerne gradvist i stedet for at komme og gå.