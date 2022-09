Alle, der har haft skoldkopper, kan udvikle helvedesild senere i livet. Og jo ældre du er, desto mindre modstandsdygtig vil du være over for udbrud af virussen. Specielt efter din 50-års fødselsdag øges risikoen for at få helvedesild markant. Også risikoen for at få langvarige smerter på grund af helvedesild stiger med alderen. Hos børn og voksne under 50 år forsvinder smerterne gerne sammen med udslættet. Men blandt de 50-60-årige oplever hver femte smerter i mere end et år efter, at helvedesilden brød ud. Og for dem over 70 år er det op mod halvdelen, der har smerter i mere end et år efter sygdomsudbruddet.

Men det er ikke kun alder, der bringer dig i risiko for at få disse helvedes flammer at smage. Personer med nedsat immunforsvar, fx på grund af overtræning, HIV og kræft, har også øget risiko for at få helvedesild. Det samme gælder personer med gigtsygdomme.