Tæer skal bare fungere! Hvis der er et eller andet galt, så mærker du det hurtigt, når du går og står. Sådan er det også med en nedgroet negl. Du bemærker garanteret, at det begynder at smerte, når du skal have skoene på, der klemmer ind mod den ømme tå.

Det er ganske almindeligt at få en nedgroet negl – ud af 1.000 personer vil omkring 2-4 af dem hvert år have brug for lægebehandling på grund af en negl, der er vokset ned i huden. Heldigvis kan du selv gøre noget, inden det kommer så vidt. Både for at forebygge, at neglen vokser skævt, men også for at slippe af med infektionen igen.

Få ekspertens råd til både forebyggelse og behandling.