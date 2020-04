Er plantefars sundere?

Vælger du plantefars frem for hakket okse eller gris, undgår du rødt kød, der bl.a. øger risikoen for tarmkræft. Men tjek produktet, for der kan være en del fedt i plantefars, også mættet fedt i form af kokos- og palmeolie. Nogle produkter indeholder meget salt og mange tilsætningssstoffer.

Derfor bør du undgå for meget rødt kød