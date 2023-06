Guide: Find din meditationsform

Det sænker dit blodtryk og beskytter dig mod stress, men måske er du alligevel aldrig rigtigt kommet i gang med at meditere? Fortvivl ej! Der findes mange forskellige former, og en af dem passer helt sikkert til dig.

Engang var meditation sådan noget, der godt kunne lede tankerne hen på røgelsespinde og lotusstillinger – ja, det var vel nærmest forbeholdt tibetanske munke eller personer, som levede af hørfrø og spirituel energi. I dag er det heldigvis allemandseje, og det er nemt at få adgang til meditationsteknikker, der hjælper til at styrke sindet og give hjernen et positivt boost på niveau med det, den får, når du træner din krop.

Vidste du fx, at der på den anden side af regelmæssig meditationstræning venter et lavere blodtryk, et sundere immunforsvar, mindre tankemylder, en højere stresstærskel og en forbedret hukommelse? Og der er helt sikkert også en meditationsform, som passer til dig. Husk frem for alt, at meditation ikke har nogen facitliste. Hvis du kan slippe forventningen om at skulle meditere “på den rigtige måde”, så kan du lettere komme i gang med meditation på din egen måde. Så tag en dyb indånding, og gør dig klar til at finde din indre ro. Du behøver ikke engang at kunne sidde i lotusstilling.

Hvad er forskellen på mindfulness og meditation? Meditation Meditation er noget, du gør i en begrænset periode. Det er en slags træning, du udfører mere eller mindre hyppigt, men altid fokuseret. Mindfulness Mindfulness er en måde at møde livet og verden på. Her er fokus at være til stede i nuet og give omgivelserne din fulde opmærksomhed frem for at forsvinde ind i tanker og spekulationer.

1. Meditation med fokus på vejrtrækning Du sidder eller ligger, mens du mærker dit eget åndedræt og prøver at fokusere udelukkende på dét. Der findes en række åndedrætsøvelser, fx pranayama, som kommer fra yogaens verden og går ud på at løsne op i kroppen ved at trække vejret dybt ind, holde vejret et par sekunder og så ånde ud igen i en række kontrollerede sekvenser. Du kan også prøve vekselåndedrættet, som går ud på at trække vejret skiftevis gennem højre og venstre næsebor, eller ildåndedrættet, der er en serie af korte og hurtige vejrtrækninger, som giver energi og kan være med til at styrke dine lunger.

Meditation med fokus på vejrtrækning er for dig, der ... ... er anspændt eller urolig og sommetider kommer til at trække vejret lidt for overfladisk i hverdagen.

2. Visualiseringsmeditation Luk øjnene, og forestil dig, at du er et rart sted. Måske har du allerede et “happy place”, som findes i virkeligheden – eller måske rejser du i tankerne til en varm strand, hvor du går langs havet og hører dit eget åndedræt blande sig med bølgernes brusen. I meditation med visualisering gennemgår du sanserne en for en og forestiller dig lyde, lugte, smage og følelser, mens du træner den indre ro. I visualisering kan du også forestille dig, at du befinder dig ude i fremtiden, og at alt er godt. Eller du kan vælge en elsket person, som du ser for dig under hele meditationen, mens du sender dem god og kærlig energi.

Visualiseringsmetoden er til dig, der ... ... har tendens til at bekymre dig for meget og gerne vil øve dig i at finde mere indre ro og være optimistisk på egne og andres vegne.

3. Lydmeditation Tager dine tanker på vandretur, når du prøver at meditere i stilhed? Så kan rolige lyde og toner måske være rart at vende din opmærksomhed mod. Lydmeditation foregår ved, at du sidder eller ligger, mens du lytter til instrumenter som gong, klokker eller synge- og krystalskåle. Du kan også bade ørerne i lyden af rislende vand, regnskoven eller den dybe brusen fra havet. Lydene er med til at give dig et neutralt rum til at stilne tankerne i. Og så skaber særligt klokker og gong en følelse af zen, så du åbner øjnene og næsten har glemt, om du er på en bjergtop i Nepal eller hjemme i dagligstuen.

Lydmeditation er til dig, der ... ... kommer i tanker om alt på din to do-liste, når du sætter dig for at meditere.

4. Meditation med mantra I transcendental meditation lader du tankerne fokusere på et mantra eller en lyd, indtil du opnår en følelse af indre ro. Sæt dig et stille sted, og sig mantraet for dig selv igen og igen, gerne i tyve minutter hver dag. Ofte består et mantra af lyde, som ikke nødvendigvis betyder noget. Det kan være lyde som: “oom” eller “aum”. Man kan også vælge ord eller sætninger. Det kunne være et ord som “kærlighed” eller en kort sætning som “åbne, lukke” eller “jeg er elsket”.

Meditation med mantra er for dig, der ... ... har brug for at holde det enkelt, uden apps eller lyde, og som godt kan lide at fokusere på én ting ad gangen og finde ro i det.

5. Guidet meditation Særligt god til nybegyndere, fordi et andet menneske guider dig igennem. Alt, hvad du skal gøre, er at slappe af og mærke, hvordan du langsomt kommer mere og mere i kontakt med din krop. Turen starter ved hovedet, og herfra bliver du langsomt ført på en rejse gennem hver del af kroppen, mens din fulde opmærksomhed er rettet mod hver enkelt del. På den måde afsøger du kroppen for spændinger og smerter og kommer helt ned i tempo, mens du kan lede dine tanker tilbage på dig selv. Kropsscanning kan du sommetider møde i forbindelse med yoga, eller du kan finde guidede meditationer online (du kan fx prøve I FORMs guidede lydmeditation lige her) – med en stemme og stemning, der passer til dig.

Guidet meditation er til dig, der ... ... leder efter en følelse af at være “groundet” og kunne tænke dig at træne kontakten mellem krop og sind. Også god at lave, hvis du prøver at falde i søvn, men bliver overvældet af tanker.

6. Dynamisk meditation Hvis tanken om at sidde helt stille og fokusere ikke passer til dit temperament, så kan meditation med bevægelse være noget for dig. Løsn op ved at ryste hele kroppen igennem, mens du mærker energien flytte sig fra fødderne og hele vejen op til hovedet. Derefter danser og bevæger du kroppen, sådan som det nu føles godt for dig, enten med åbne eller lukkede øjne. I sidste del af meditationen mærker du efter og observerer, hvordan du har det lige nu. Bliver det lidt for sært til din smag, kan du også gå ud i en skov, park eller ved vandet og vende hele din opmærksomhed mod naturen omkring dig. Træk vejret ind og ud, mens du fokuserer på idéen om, at vi alle – planter, dyr og mennesker – er en del af en større helhed. Dét er også meditation.