Løsning: Prøv at meditere over et mantra, som du kan lede tankerne hen på. Hold dine meditationer relativt korte, så du ikke skal kæmpe for længe med tankerne, og sørg for ro omkring dig.

Skriv ned bagefter, hvad det var, du tænkte på, som distraherede dig. Skriv også ned, hvad du kan gøre for at håndtere én eller flere af distraktionerne inden næste meditation.