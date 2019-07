Mindfulness er også motion – bare for sindet

Hvad er mindfulness godt for?

I dagens travle samfund, hvor mange oplever problemer med stress, kan mindfulness være et redskab til at stoppe op og koncentrere sig om én ting af gangen. At være til stede i nuet. Alle tanker skal koncentreres om det, der sker her og nu. Det er selvfølgelig naturligt, at der dukker andre tanker op som: “Jeg skal også lige huske at ...”. Men jo bedre du bliver til at være mindful, jo bedre bliver du til at føre koncentrationen tilbage til nuet. Og det kan hjælpe dig med at være nærværende og ikke konstant bekymre dig om ting, der kommer til at ske eller er sket.

Mange af os har en tendens til at dømme os selv – og også andre – meget hårdt. Mindfulness handler om at være accepterende, ikke mindst over for dig selv. Du øver dig på at acceptere alle tanker og følelser, der dukker op, også de negative. Men du skal prøve at tage imod dem med accept, kærlighed og venlighed. Når du øver dig i det, kan det (forhåbentlig) smitte af på dit selvsyn og livssyn.

Derudover er der masser af eksempler på, at mindfulness er blevet brugt som decideret terapi mod diverse psykiske og fysiske lidelser som depression, hovedpine, PTSD, stress mm.