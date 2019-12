Sund pizza – sådan!

Kan man fryse pizza?

Ja, du kan sagtens fryse en hjemmelavet pizza.

Vi kender alle til at have så travlt i hverdagen, at en ret fra fryseren føles som den bedste løsning. Men i stedet for at ty til frosne færdigretter kan du med fordel lave en ekstra stor portion af din sunde pizza og fryse den ned.

Skær pizzaen ud i stykker, og frys dem adskilt ned. Så kan du nemt tage et stykke eller to op, når sulten melder sig. Og uanset hvad får du en langt bedre og sundere pizza ved at bage den selv og fryse den ned.

Du kan også fryse en portion pizzadej ned, inden du bager den. Put pizzadejen til én pizza ned i en frysepose og læg den i fryseren. Så er den klar til næste gang, du skal lave sund pizza.