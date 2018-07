Er fed ost sundt eller usundt?

Jeg har altid troet, at ostefedt var usundt mættet fedt, men nu er det åbenbart frikendt. Hvordan kan det være?

SVAR: Ostefedt er rigtig nok af den mættede slags, men efter at være stemplet som kostens store skurk i årevis har forskerne fundet ud af, at mættet fedt ikke bare er mættet fedt. I den forbindelse er fordømmelsen af fede oste også ved at aftage – bl.a. fordi talrige undersøgelser afviser enhver sammenhæng mellem ost og en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Det er fortsat uklart, hvorfor osten er harmløs, når den er rig på mættet fedt, men forskerne peger på, at det kan være et samspil mellem de specifikke fedtsyrer i osten og de bakterier, den indeholder, der skaber sundheden. Også det tårnhøje indhold af kalcium kan spille ind, for flere undersøgelser viser, at kalken nede i tarmen kan forhindre fedtet i at blive optaget. Dermed ryger en del af ostens fedt direkte igennem systemet og ud i den anden ende.

Men trods kalkens fedtbindende effekt er det værd at holde sig for øje, at ost stadig har et meget højt indhold af fedt. Mens dens mættende proteiner gavner et eventuelt vægttab, kan de mange kalorier koste på vægten, hvis ikke du er opmærksom på det, inden du spiser løs.

