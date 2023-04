Elsker du tunmousse, skal du være opmærksom på, at der kan være en sundhedsrisiko ved at spise meget tun. Som udgangspunkt er tun en både mager og proteinrig fisk med vigtige vitaminer og mineraler.

Men på grund af forurening i havene kan der dog være en risiko for at få fx kviksølv ved at spise rovfisk som tun. Det er derfor generelt en god idé for os alle at variere indtaget af fisk. Og for bestemte grupper har Fødevarestyrelsen faktisk særlige anbefalinger for tun.

