Det er ikke svært at spise sundt, men det er svært at spise sundt, mens de andre guffer løs af pasta carbonara og bland-selv-slik. Det letteste er at opgive og give efter for de andres ønsker. Så er alle glade. Altså på nær dig. Men sådan er du jo heldigvis ikke.

DU er nemlig sej og ved inderst inde, at du jo faktisk gør jer alle en tjeneste ved at servere sund mad og opfordre til bevægelse, selvom det måske ikke helt føles sådan. Børn (ægtefæller, kærester og dyr) har jo også bedre af næringsrig mad og motion end slik og skærm.

Jeg siger ikke, det er supernemt, men med lidt snilde og kompromiser kan du komme et stort skridt i den retning, du ønsker. Her får du mine bedste tips til at få engageret store og små familiemedlemmer i en hensigtsmæssig livsstil og til at lave alles livretter i liiidt sundere udgaver.

Måske vil de takke dig en dag ud i fremtiden (men du skal nok skrue det lange lys på og udstyre dig med en god portion tålmodighed). Held og lykke herfra!