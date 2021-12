Velkommen til I FORMs Kostplan 1800 kcal. Denne kostplan er skræddersyet til dig, der har brug for 1800 kcal om dagen for at nå dit mål. Vi anbefaler vores 1800 kcal Kostplan til dig, der er aktiv i hverdagen med et fysisk krævende job eller meget træning i fritiden. Kostplanen vil også være rigtigt velegnet til dig, der ikke bevæger dig specielt meget og som er okay med at vægttabet kommer stille og roligt hen over noget tid.

Med I FORMs Kostplan kan du tabe dig uden at springe måltider over eller være på en kompliceret diæt. Samtidig behøver du ikke tælle kalorier eller fylde køleskabet med dyre specialvarer – vi har lavet kostplanen, så den er nem og ligetil at følge.