Antiinflammatorisk hjernemad

Du ved det sikkert godt – at noget mad giver en god fornemmelse i kroppen, mens andet gør dig tung, utilpas og træt. Men at dét, du putter i munden, også har betydning for din hjerne og din evne til at modstå stress, kommer måske bag på dig.

“Det bedste er selvfølgelig at slukke for alt dét, der stresser dig, men det er ikke altid muligt. I stedet kan du så tanke op med sunde stoffer, der styrker din hjerne, giver dig overskud og gør dig mere robust over for stress,” forklarer ernæringsekspert Martin Kreutzer, hvis nye bog “Velsmurt hjerne“ netop handler om sammenhængen mellem en antiinflammatorisk kost og hjernens evne til at modstå stress.

Føler du dig ofte stresset, kan det skabe inflammation, eller betændelsestilstande, i din krop, hvilket gør dig træt og svækker dit immunforsvar. Derfor handler en vej til mindre stress i hverdagen i høj grad om at styrke immunforsvaret. Og det gør du ifølge ernæringsekspert Martin Kreutzer blandt andet ved at spise de rigtige råvarer.

Tag én ting ad gangen

Ultrakort handler en antiinflammatorisk kost om at spise masser af fede fisk, kål, nødder, avocado, ingefær og bær samt at skrue ned for bl.a. alkohol og sukker. Virker dén menu lidt uoverskuelig, så fokusér på, at lidt er bedre end ingenting.

“Alt tæller. Hvis det eneste, du gør, er at spise kefir med bær og mandler på om morgenen, står du langt stærkere, end hvis du snupper en latte og en syltetøjsmad eller helt springer morgenmaden over,” siger Martin Kreutzer og anbefaler, at du tager én ting ad gangen og starter med det, der er lettest for dig.

“Hvis det letteste er at spise fede fisk og tage fiskeolie, så start med det. Efter en uges tid har du så måske fået mere energi og er klar til at tage fat på den næste gode vane,” forklarer han og understreger, at strategien er et værktøj for dig, der føler dig presset i hverdagen, og altså ikke en mirakelkur til dig, der allerede er bukket under for stress.

Herunder kan du se, hvilke råvarer der for alvor styrker din hjerne, samt hvilke tiltag og fravalg der sikrer dig et optimalt værn mod stress.