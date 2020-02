5. Husk at spise – det er brændstof til din hjerne

DIN STRATEGI:

Spis til måltiderne, gerne ca. hver 3. time.

Undgå overspisning. Væn dig til at stoppe med at spise, når du ikke er sulten længere, frem for at blive ved, til du er propmæt.

Spis flere små, lette måltider frem for få store.





Her får du massere af gode idéer til sunde snacks





DERFOR: Føler du dig presset, har du måske tendens til at springe et måltid eller to over. Det er en dårlig idé, for dit blodsukker dykker, din koncentrationsevne falder, og det kan få sandsynligheden for, at du kommer til at vælge usunde snacks, til at stige. Omvendt dræner overspisning dig for energi, og både krop og hjerne går på vågeblus, mens maden fordøjes.