Sklerosering er en behandlingsmetode, som er bedst egnet til større karsprængninger på benene. Behandlingen foregår ved, at man med en tynd kanyle indsprøjter en vævsirriterende, sukkerholdig væske i de tydelige kar. Det får karvæggen til at klappe sammen, så blodtilførslen lukkes, og den forgrenede aftegning forsvinder. Man kan med et enkelt prik ramme et helt forgrenet netværk.

Effekten kan ses straks efter behandling, men du skal regne med 1-4 behandlinger med en måneds interval for at få et holdbart resultat. Behandlingen foretages hos privatpraktiserende hudlæger og på privathospitaler. Man kan ikke få tilskud til indgrebet fra sygesikringen.