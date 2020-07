TEST: Hvilken træningsform passer til dig?

Det er godt at have en træningsrutine. Det betyder nemlig, at du har fundet noget, der fungerer for dig, og en rutine giver din træning den regelmæssighed, som er så vigtig, hvis du vil have succes i dit forehavende.

Men en rutine kan også blive en smule ... kedelig. Det kan føles ensformigt – selv hvis du som regel synes, din træning er sjov.