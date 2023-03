Langt den mest udbredte behandling mod nedfalden forfod er indlæg med en såkaldt forfodspelotte. En pelotte er et blødt, forhøjet indlæg, som får forfoden til at bue let opad, sådan som den gør på en fod uden nedfald. Forfodspelotter er derfor rigtig gode til at støtte og aflaste foden. Du kan bruge dem både i udendørsfodtøj og i hjemmesko. De kan købes på apoteket, hos materialisten og i webshops.

Giver forfodsnedfaldet dig mange smerter, så kan det være en god idé at få en bandagist til at specialfremstille et indlæg, der er skræddersyet til lige præcis din fods behov.

Sådan skal et forfodsindlæg placeres

Her ses, hvor i skoen et forfodsindlæg skal ligge. De hvide ringe viser forfodsknoglernes ledhoveder. Pelotten skal placeres lige bag ved de tre midterste tæers ledhoveder.