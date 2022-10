Er du over 50 år, og kan du uden problemer stå på ét ben i mere end 10 sekunder? Tillykke, så hører du til blandt dem med den laveste risiko for at dø før tid.

Det viser et studie, der startede tilbage i 1994 og for nylig er afsluttet.

1.702 personer i alderen 51-75 år blev bedt om at udføre en etbenstest, hvor de skulle forsøge at holde balancen i 10 sekunder eller længere uden at støtte sig til noget.

Ca. hver femte dumpede testen.

Fra 2008-2020 fulgte et hold forskere så op på personerne og så, at ca. 7 pct. var døde i den mellemliggende periode. Størstedelen af disse var personer, som ikke havde bestået etbenstesten.

Selv efter at have taget højde for faktorer som køn, alder og genetiske sygdomme var risikoen for at dø inden for 10 år 84 pct. større blandt personer, som ikke kunne holde balancen på ét ben.

Læger bør teste balancen

Ifølge forskerne indikerer studiet, at folk, der har svært ved at stå på ét ben, er langt mere tilbøjelige til at døje med flere ting end den dårlige balance.

Derfor anbefaler de også, at balancetest bliver en obligatorisk del af helbredstjek blandt ældre.