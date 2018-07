Mange mennesker med ledsmerter undlader at dyrke motion af frygt for at forværre deres smerter. Flere års forskning viser ellers, at motion faktisk er særdeles effektivt som behandling af led- og hoftesmerter. Nu sætter forskningsleder Ewa Roos fra Syddansk Universitet tyk streg under, at motion kan lindre smerter selv ved svær gigt.

Det skal gøre (lidt) ondt, før det bliver godt

Det er ikke overraskende, at mange med led- og hoftesmerter er nervøse ved at dyrke motion, forklarer Ewa Roos. Hvis man først starter med at dyrke motion på et relativt sent tidspunkt i livet, vil man nemlig til at starte med opleve, at smerterne bliver en smule værre. Ifølge Ewa Roos vil smerteforøgelsen være på ca. 10 procent. Det er dog helt normalt og blot et signal om, at du gør noget, som din krop ikke er vant til.

Motion virker bedre end Panodil

Hvis du holder fast i motionen, vil du formentlig opleve en ret markant nedgang i dine smerter. Træner du hensigtsmæssigt, kan du faktisk opleve en smertelindring dobbelt så effektiv som håndkøbsmedicin som fx paracetamol. Et nyligt studie med 10.000 deltagere med slidgigt i knæ og hofte viste, at personer, der motionerede to gange ugentligt i en periode på 6 uger, i gennemsnit oplevede en smertelindring på 25 %. Deltagerne i studiet fulgte to enkle smerteregler.

Det er ikke kun personer med lettere tilfælde af gigt, der har gavn af motion. Selv hvis du døjer med svær gigt, kan motion være rigtig gavnligt. Det fortæller Ewa Roos og henviser til et studie, hvor deltagerne i hele 95 % af træningssessionerne oplevede tålelige smerter, som forsvandt i løbet af et par uger.

Bevægelse udsætter knæoperationer

Ifølge Ewa Roos er det ikke alene ufarligt at dyrke motion, selvom man har svær gigt. Faktisk viser forskning, at motion kan udsætte knæoperationer. I et nyligt studie valgte hele 75 % af deltagerne, som alle opfyldte kriterierne for en knæoperation, at udsætte operationen i mindst et år, fordi de fik så god smertelindring af træningen. Hvis du har gigt og selv har fået mod på at træne, så husk at læse og følge smertereglerne.

Kilde: Videnskab.dk, NCBI og NCBI.