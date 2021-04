Skru op for dine lykkehormoner

Du er træt, tung og lidt trist. Det kræver al din viljestyrke at snøre løbeskoene og krybe ud i disen af fine dråber fra de blygrå skyer. Du starter uden den store tiltro til projektet og fortæller dig selv, at en kort tur må være nok. Mere end en time senere danser du ind ad døren – drivvåd, men sprængfyldt med overskud og nærmest lykkelig. Hvad var det lige, der skete?

Det korte svar er, at vi bliver glade af at be væge os. Begrebet “exerhigh” er netop opfundet for at beskrive den følelse, vi får, når vi har givet den gas og er nået i mål. Det mere uddybende svar kræver, at vi tager et kig på kroppens hormoner. Og det afslører nogle håndtag, du selv kan dreje på – også når du ikke lige har tid til at spæne rundt i regnen i jagten på begejstring.

Naturlige humørspredere

Hormoner er signalstoffer, der regulerer din krops funktioner, når de bliver spredt gennem blodet. Ofte frigives de ét sted i kroppen, fx i skjoldbruskkirtlen, og bliver opfanget af celler andre steder via såkaldte receptorer. I alt findes der flere end 100 kendte hormoner, men der er ingen grundlæggende kemisk lighed mellem dem. De tilhører gruppen alene på grund af deres funktion som signalstoffer.

Fysisk aktivitet får kroppen til at frigive en række kemiske stoffer. Du får bl.a. et skud af hormonet endorfin, der giver naturlig smertelindring og løfter dit humør. Endorfin – eller endorfiner, for der er flere forskellige typer – er dog ikke det eneste hormon, der bidrager til vores følelse af lykke. Forskerne har kig på i hvert fald yderligere tre hormoner, nemlig oxytocin, serotonin og dopamin. Stofferne er så potente, at de i kombination kan give smertelindring på niveau med et skud af det stærke lægemiddel morfin.

Lykkehormonerne bliver udløst i forskellige situationer, og du mærker det ved, at en oplevelse følges af en følelse af glæde eller velvære. Oxytocin bliver fx frigivet ved sex, og når du får et kram af en, du elsker. Dopamin, derimod, er det, der giver dig et rush, når du slår din egen bedste tid på 5 km eller kommer i mål med et stort projekt, du har arbejdet længe på.