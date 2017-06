Tab dig hurtigt med 8 timers kuren



Det lyder for godt til at være sandt, men ifølge forskere kan det faktisk lade sig gøre, hvis du sørger for at få din mad inden for et "spisevindue" på cirka 8 timer, deraf navnet 8 timers kuren.

Det vil sige ved for eksempel at spise mellem klokken 9 og 17 og så ikke få noget resten af dagen.

Derfor virker 8 timers kuren

Metoden i 8 timers kuren blev testet på mus, der fik det samme antal kalorier i løbet af de otte timer, som en anden gruppe mus gjorde på en hel dag. De dyr, der fik et spisevindue, viste sig at blive både tyndere og sundere af det.

Måske fordi kroppen er bedre rustet til at forbrænde kalorier, når den ved præcis, hvornår den kan forvente mad, mener forskerne.

Det betyder dog ikke at du har carte blanche til at spise fast food og slik i otte timer om dagen, i al fald ikke, hvis du følger kuren for at tabe dig. Hvis du ønsker at bruge 8 timers kuren til at tabe dig, er det stadig en god tommelfingerregel at sørge for at få omkring 1500 kalorier.