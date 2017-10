Hvad får jeg i magasinet I FORM?

Overvejer du at tegne et abonnement, men vil du gerne vide lidt mere om, hvad magasinet indeholder, så kig med herunder, hvor vi giver dig et overblik over nogle af de ting, du får i hvert eneste nummer af I FORM.

Stor kostartikel

Det, du putter i munden, har enorm betydning for dit velbefindende, og derfor går vi i hvert nummer i dybden med et nyt aspekt ved at spise sundt. Du får både gode råd, opskrifter og teori omkring, hvad der virker og hvorfor – og altid på en overskuelig og appetitlig måde.