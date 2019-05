Demenssygdomme ændrer din personlighed

Ingen af os ønsker at blive syge, når vi bliver ældre, men de fleste frygter nok allermest sygdomme, der rammer kroppens øverste etage. De ændrer nemlig din personlighed, og tanken om ikke at kunne genkende sine nærmeste skræmmer de fleste. Den gode nyhed er, at du selv kan gøre meget for at nedsætte din risiko for at blive ramt.

At styre uden om risikofaktorerne for demens og Alzheimers er vores allerbedste mulighed for ikke at blive ramt. Derfor dykker vi ikke bare ned i demenssygdommene, og hvorfor de opstår – vi sætter også spot på alt det, du selv kan gøre for at undgå dem.

Langt hovedparten af ofrene for demenssygdomme er godt nok over 65 år – typisk endnu ældre. Men det er tidligere i livet, du for alvor kan gøre noget for at forebygge.

Det er nemlig din livsstil og de valg, du træffer i 30’erne, 40’erne og 50’erne, der i vid udstrækning er med til at afgøre, om du får en sund alderdom på øverste etage.