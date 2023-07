Sådan får du en stærkere lænd

Inaktivitet er en af de største syndere, og folk, som sidder meget ned på jobbet, oplever ofte smerter i lænden.

Et fysisk udfordrende job kan dog også slide på lænden, hvis man fx udfører mange ensidige, gentagne bevægelser.

Mere overraskende er det måske, at også faktorer som rygning, stress, depression og jobutilfredshed øger risikoen for lændesmerter. Den gode nyhed er, at mange af risikofaktorerne er nogle, vi selv har mulighed for at påvirke.

I cirka tre fjerdedele af tilfældene kan man ikke pege på en specifik årsag til lændesmerter, da alt lige fra træning og fysisk arbejde til mental tilstand kan spille ind.