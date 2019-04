Alt du bør vide om løb

Er det bedst at løbe langt eller kort? Hvad skal du spise inden turen? Og hvordan undgår du smerter? Selvom løb i bund og grund er en simpel trænings­­form, er der stadig masser af usikkerhed og ubesvarede spørgsmål, som kan stå i vejen for, at du kommer godt fra start. Vi giver dig alle svarene til at opnå ren løbeglæde.

Hvordan skal jeg spise før og efter løbeturen?

For almindelige motionister er der ingen grund til at gøre noget særligt ud af mål­tidet efter en træning. Men før løbeturen er det smart at tænke over, hvad du putter i munden, så du har det behageligt både i maven og i hovedet. Når du spiser inden, sikrer du, at blodsukkeret forbliver stabilt selv på de lange ture. Det hjælper til at holde humøret og koncentrationsevnen oppe. Måltidet skal hverken ligge for langt fra træningspasset, så brændstoffet er brugt op, allerede inden du kommer af sted, men heller ikke for tæt på, så du risikerer, at maden skvulper rundt i fordøjelsessystemet. Gå efter at spise et hovedmåltid to-tre timer før løbeturen, og hvis det ikke er muligt, kan du pifte blodsukkeret op med en lille snack 30-60 minutter før. Træner du fra morgenstunden, kan du dog sagtens løbe på tom mave.

3 gode snacks før løbeturen

En moden banan.

Havregrød af ¾ dl gryn med lidt akacie­honning på toppen.

10-15 mandler og et par tørrede dadler.

Har løbetræningen båret så meget frugt, at du nu har tilmeldt dig et løb? Så kan du her se, hvordan du skal spise i uge op til løbet

Er det okay at løbe to dage i træk?

Som udgangspunkt kan du godt løbe flere dage i træk, men er du forholdsvis ny løber, eller bliver det kun til et par ture om ugen, er det dog alligevel bedst at placere dine ture med nogle dages mellem­rum. Først og fremmest fordi det mindsker din risiko for skader. Løb kan nemlig være ret belastende for led, sener og muskler, og her kræver det et par dage at sunde sig oven på strabadserne. Det er især, hvis førstedagen er hård, at den næste dag bør være enten hviledag eller bestå af en meget let tur.

En anden god grund til, at du bør lægge et par dage mellem løbeturene, er, at du høster den største sundhedsgevinst af din træning efter de første par døgn. Hvis dine træningspas ligger samlet, vil der derfor være adskillige dage om ugen, hvor du faktisk ikke får den store positive indvirkning på hjertet, kredsløbet og blodsukkerreguleringen.