Test af høretelefoner – find de rette

In-ear høretelefoner med ledning eller krog

Trådløse in-ear høretelefoner med krog eller ledning rundt om nakken, er den type trådløse høretelefoner, som sidder bedst fast, og derfor er de gode til al slags træning.

Det samme som ved almindelige in-ear høretelefoner er gældende for in-ear høretelefoner med ledning eller krog: Gå helst efter dem med propper i silikone, så du kan skifte størrelse og form efter dit øre.

Hvis du bevæger dig meget under træning, og du har erfaret, at dine høretelefoner falder ud af ørene, kan det være en fordel at vælge trådløse in-ear høretelefoner med krog eller ledning.

Hvis du vælger trådløse in-ear høretelefoner med krog, så sætter du krogen bag øret. Den gør, at de trådløse høretelefoner sidder endnu bedre fast på dine ører.

Hvis du vælger trådløse høretelefoner med en ledning, forbindes de to høretelefoner med en kort ledning, som du har rundt om nakken. Her er det vigtigt, at ledningen er let, så du ikke bemærker den.

In-ear høretelefoner med ledning eller krog er stadigvæk små og nemme at have med på farten. Ledning eller krog på høretelefonerne gør også, at de er sværere at smide væk.

Skal du kun bruge dine trådløse høretelefoner, når du sidder stille på arbejde eller i toget, så er det ikke denne type trådløse høretelefoner, du skal gå efter. Krogen eller ledningen kan nemlig blive irriterende i længden.