Hvordan bruger du en løbejakke optimalt?

Når det er koldt, bliver løbeturen mere behagelig, hvis du klæder dig på efter lag-på-lag-princippet, hvor de forskellige lag har hver sit formål, og du har mulighed for at regulere temperaturen undervejs.

Inderste lag

Det lag, du har tættest på kroppen, har til formål at transportere sveden væk, så du undgår at blive kold og klam. En top i merinould har en god sugeevne og tilpasser sig din temperatur.

Mellemste lag

Laget skal sørge for at optage sveden fra inderlaget og føre det videre udad, så det kommer væk fra kroppen. Samtidig fungerer det som et ekstra varmende og isolerende lag. Gå efter fleece eller merinould.

Yderste lag

Her kommer løbejakken ind i billedet. Løbejakkens opgave er at sørge for at holde vind og evt. regn og sne ude, så det ikke kan trænge ind til mellemste lag og afkøle dig. Derudover skal løbejakken have ventilation nok til, at du kan komme af med varmen, så du ikke bliver overophedet, når pulsen stiger.

HUSK! Når du løber i den kolde sæson, så husk, at du gerne skal fryse lidt de første 5-10 minutter af turen. Ellers er din påklædning for varm, og du ender med at blive våd af sved.