5 populære trænings-apps

Som rosinen i pølseenden vil vi ikke være for fine til at nævne vores egen app 'I FORM'.

Vi har udviklet en serie af over 100 træningsvideoer, som er skræddersyet til at kunne fungere hvor som helst.

Til dig, der …

... vil have træningsprogrammer på video, så du nemt kan træne overalt – både som begynder og øvet.

Det får du: Vi har udviklet en serie af over 100 træningsvideoer, som er skræddersyet til at kunne fungere hvor som helst – også selvom tiden er knap. Det er nemt og hurtigt at komme i gang. Vælg imellem et hav af programmer af enten 10, 20 eller 30 minutters varighed. Du kan se videoerne direkte på din telefon og fx klare træningen i det fri eller bruge computer eller fjernsyn og træne hjemme i stuen. Har du ikke den store erfaring med styrketræning? Det gør ingenting! De fleste træninger i serien kan udføres uden udstyr, og du kan tilpasse træningen til dit eget niveau. Følg blot I FORMs træner på skærmen, så bliver du guidet igennem programmet fra start til slut på en nem og overskuelig måde.

Pris: Med et abonnement på I FORM har du fuld adgang til appen. Prøv 2 uger gratis her.