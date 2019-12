Hvad er skinnebensbetændelse?

Behandling mod skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse dag 1-2: Giv benet ro på

Skru ned for træningen, hvis du kun har svage smerter, men stop, hvis smerterne udvikler sig. Brug is til at dulme smerterne. Det modvirker også inflammationen.

Skinnebensbetændelse dag 3-7: Stræk ud

Når smerterne aftager, skal du strække muskler og sener i skinnebenet. Se vores øvelser mod skinnebensbetændelse.

Skinnebensbetændelse uge 2-3: Aflast først og kom i gang igen

I uge 2-3 kan du så småt begynde at dyrke motion, som ikke belaster benet. Løb i vand eller andre øvelser i et svømmebassin er meget velegnede. En god idé er også at binde underbenet ind i bandage eller at bruge indlæg i skoene.

Skinnebensbetændelse uge 4-12: Genoptræn

Læg ud med træning, som ikke belaster skinnebenet. Begynd gradvist at genoptage din normale træning, men bevar intensiteten på et minimum, og hold dig til bløde underlag, fx græs.