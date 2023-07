50 tips til 50+

At du har lagt de første 50 år bag dig, er ingen undskyldning for at lægge løbeskoene på hylden. Tværtimod kan løbetræning bidrage til at holde dig rask og rørig hele livet. Løb hjælper dig med at holde vægten, bevare muskelmassen, styrke knoglerne og sænke risikoen for sygdomme som type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og demens.

Især på de lange distancer som maraton og ultraløb kan mange stadig holde et rigtig pænt niveau i 50-årsalderen. Du kan dog få behov for at lave nogle små justeringer i din træning med tiden.

Varm godt op

En midaldrende krop kræver mere opvarmning end en helt ung – især forud for intervaller og anden hård træning. Jog i 10-15 min., og lav herefter et par accelerationer over ca. 100 m, hvor du nærmer dig sprinttempo. Slut af med lidt høje knæløft, hælspark og sidelænsløb.

Lyt til kroppen

Kroppen får med alderen brug for mere tid til at komme sig oven på højintens løbetræning. Vær derfor ekstra opmærksom på din restitution, og acceptér en ekstra hviledag eller to, hvis kroppen er træt efter den hårde træning.

Træn alternativt

Løb er hårdt for led og sener i ben og fødder. Overvej derfor at supplere løbetræningen med anden konditions­træning. Find noget, du synes er sjovt, og som får pulsen op uden at belaste benene. Det kan fx være cykling, rulleski, svømning, kajak eller crosstrainer.

Skift underlag

Undgå at løbe på hårde betonfliser og brosten, og søg i stedet ud på grusstier og skovbund. Et blødere underlag dæmper stødene op igennem kroppen, mens et ujævnt underlag gør belastningen mindre ensartet.