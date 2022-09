Det er let at overse jordskokkerne på hylden hos grønthandleren, for de knoldede, små grøntsager ligger ikke ligefrem og gør et stort nummer ud af sig selv. Og det er egentlig en skam, for de er supersunde. Jordskokker er blandt andet rige på C- og K-vitamin, og så indeholder de også kostfibren inulin, der hjælper med at opretholde en sund bakteriebalance i tarmen.

Der er masser af måder at tilberede jordskokker i ovn på. Jordskokker kan både bruges til snacks og som tilbehør - få opskrifter og tips lige her.