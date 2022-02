Nemme, koldhævede morgenboller

TIP! Du kan sagtens lave dobbeltportion og have dej stående i køleskabet til to morgener.

TIP! Forsøg at arbejde så lidt som muligt med dejen for at undgå at slå luften ud af den, når du former bollerne.

TIP! Du kan erstatte noget af melet med Tipo00 eller manitobamel, der begge giver en elastisk dej og en færdig bolle med flotte, store huller.

TIP! Har du en rest yoghurt eller kærnemælk, kan du erstatte vandet med det. Det vil bare give bollerne mere kant.

TIP! Du kan godt springe koldhævningen over, men brug da mindst 25 g gær og lad hæve tildækket og lunt mindst en times tid.