Derfor er vinterbadning en gave til din krop

Er du tændt på vinterbadning, men mangler et hav i nærheden? Et koldt brusebad er også godt – især til at opnå en tilvænning til koldt vand. Men der findes ikke forskning, som viser effekten på sundheden. Kun en enkelt hollandsk undersøgelse viser en kortvarig bedring af livskvaliteten hos folk, der jævnligt hoppede under den kolde bruser, men forskellen udlignede sig over tid.

Meget tyder på, at et brusebad ikke har samme effekt på krop og psyke som et dyp i det kolde hav. Måske fordi vandet først rammer huden på overkroppen, hvor det varmes op, så det er lidt varmere, når det løber ned ad benene. Men fylder du et badekar med koldt vand, vil kuldechokket være ens over hele kroppen. Derfor kan det muligvis udløse nogle af de samme sundhedsfremmende effekter som havbadet. Men videnskaben ved det ikke endnu.

