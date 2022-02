Hollænderen Wim Hof, også kendt som The Iceman, har selv lagt krop og navn til Wom Hof-metoden. Den 62-årige ekstrematlet er kendt for sin evne til at udholde iskolde temperaturer og kaste sig ud i vilde udfordringer og rekordforsøg. Han har blandt andet besteget Kilimanjaro i shorts og løbet halvmaraton nord for polarcirklen – barfodet!

Men selvom det lyder lidt tosset det hele, så tag ikke fejl: Den hollandske ismand er dybt seriøs omkring sin metode, og hvad den kan bruges til for alle os dødelige, som måske ikke lige tænder på halvnøgen bjergvandring. Faktisk startede det hele på en sørgelig baggrund, da Wim Hofs kone begik selvmord i 1995. Sorgen over tabet fik ham i gang med at undersøge, hvordan vi ved hjælp af vejrtrækning, kulde og mentaltræning kan påvirke de indre processer i kroppen og sindet positivt.

Med intensiv træning gennem årene har han lært at kontrollere sin vejrtrækning, puls og blodcirkulation samt modstå ekstreme temperaturer, og erfaringerne har han brugt til at udvikle Wim Hof-metoden.