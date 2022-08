En sund, smuk og jævn ansigtshud står øverst på ønskelisten hos mange, men det kan være svært at finde opskriften i et hav af velmenende råd og hudplejeprodukter.

Ifølge overlæge og speciallæge i dermatologi Martin Meyer er der særligt tre faktorer, der har betydning for din huds velbefindende.

De første to er sol og rygning, som altså ikke alene øger din risiko for en række alvorlige sygdomme, men som også indtager en delt førsteplads over de dårligste ting, du kan byde din hud.

Fra solen er det UV-strålerne, der laver balladen. De ødelægger hudens elasticitet, så den bliver mere slap og rynket, og du risikerer også at få pigmentpletter, som er flade, brune pletter, der opstår, fordi huden – ofte pga. for meget sol – pletvist danner for meget pigment.

Cigaretter får også huden til at ældes hurtigere, så du kickstarter rynkernes indtog. Det skyldes, at både nikotinen og kulilten i cigaretter mindsker tilførslen af ilt og næringsstoffer til huden, som dermed fungerer dårligere.

Stofferne i smøgerne får desuden kroppen til at nedbryde collagen og elastin, som holder huden spændstig og fyldig. Resultatet er en slap, grålig og skrøbelig hud, der har svært ved at gendanne sig selv.

Dit tredje fokuspunkt bør være plejeprodukter, og her anbefaler hudlægen, at du vælger noget, der er så lidt fancy som muligt. Du får et par tips herunder.