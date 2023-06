Spil og leg. Er du alene, så lav sudoku, læg puslespil, eller løs krydsogtværs. Er du sammen med andre, kan I spille brætspil, fx Scrabble eller Sequence.

Vælg en anden vej. Uanset om du går, cykler eller kører bil, kan du stimulere hjernen ved at vælge nye veje. I ferietiden får du jo nærmest denne mulighed foræret. Løb en tur i en fremmed by, eller opsøg en holdtime dér, hvor du er i sommerhus eller på rejse.

Lær et nyt sprog. Det er god motion for de små grå at lære et nyt sprog. Forskning viser, at dele af hjernen rent fysisk vokser, når du terper fremmede verber. Download en sprogapp til mobilen, fx Duolingo, og forsøg at gøre dig forståelig over for de lokale.