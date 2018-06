Hold dine modermærker i skak

Nu hvor sommeren snart gør sit indtog, er det ekstra relevant at passe godt på huden. For meget sol – og særligt solskoldninger – har nemlig hovedansvaret for, at flere tusinde danskere hvert år rammes af modermærkekræft, og at antallet er steget med over 60 procent de sidste 10 år.

Du er særligt i risikozonen, hvis du har mere end 100 modermærker eller er meget lys i huden. Heldigvis kan du dog selv gøre rigtigt meget for at undgå modermærkekræft, fx ved at holde siesta i skyggen og være rundhåndet med solcremen. Er skaden sket, kan kræften heldigvis bremses, hvis du opdager den i tide. Derfor er det en god idé, hvis du en gang hver tredje måned sætter dine modermærker under lup.

Sådan tjekker du dine modermærker for kræft

Kort fortalt skal du skride til handling, hvis dit modermærke pludseligt begynder at vokse, ændre udseende og form samt klø eller bløde. Du kan også bruge følgende ABCDE-regel, når du skal tjekke huden for faresignaler på modermærkekræft.