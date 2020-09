A38 kan fjerne skedesvamp

MÅSKE

Et gammelt råd lyder, at du kan bekæmpe svamp ved at sprøjte A38 eller yoghurt op i skeden. De sure mejeriprodukter indeholder nemlig mælkesyrebakterier, såkaldte probiotika, som måske kan hjælpe til at genoprette en normal bakterieflora.

Laboratorieundersøgelser tyder da også på, at de har en gavnlig virkning, men det har ikke for alvor kunnet bekræftes i undersøgelser på mennesker. En undersøgelse fandt, at lidt flere kvinder blev fri for svamp, hvis de blev behandlet med både svampemedicin og probiotika frem for kun svampemedicin. Efter en måned var der dog lige mange, der havde svamp i begge grupper. Mælkesyrebakterier er altså ikke mirakelmidlet mod skedesvamp, men de ser på den anden side heller ikke ud til at gøre nogen skade.