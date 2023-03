Har du én gang oplevet, at din hud blev indtaget af kløende plamager, så er du med garanti åben for gode råd til at undgå, at det sker igen. Desværre er der ikke så meget, du kan gøre for at være sikker på at slippe for nye udbrud. Men følger du disse enkle råd, kan du nedsætte risikoen:

Er du forholdsvis sikker på, hvad det er, der udløser din nældefeber, så sørg for så vidt muligt at undgå det.

Ved du ikke, hvad der kalder nælderne frem, så før en dagbog over, hvornår du får anfald. Tjek, om der er sammenhæng med fx koldt eller varmt vejr, stress og infektioner. Det kan måske afsløre den udløsende faktor, som du skal undgå.