Selvom neglesvamp ikke er farligt, så gør du klogt i at få det slået ned. For neglesvamp forsvinder ikke af sig selv. Behandlingen skal sættes i gang så hurtigt som muligt, for ubehandlet neglesvamp kan med tiden sprede sig til flere negle og huden.

Du skal være opmærksom på, at det kræver en god portion tålmodighed at gå i krig mod neglesvamp. Ingen af behandlingsmetoderne kan gøre dig svampefri natten over. Når svampen endelig er smidt på porten, ja, så er der risiko for, at den dukker op igen. Det antages, at ca. hver femte får tilbagefald inden for tre år efter endt behandling.