Sådan slipper du for ligtorne

Ligtorne opstår, når huden på fødderne udsættes for et uhensigtsmæssigt slid gennem længere tid. Huden reagerer så med at danne hård hud. Og det er for så vidt smart, for den hårde hud udgør et værn, som forhindrer skader på huden. Men når der oven i hatten kommer et vedblivende tryk på et afgrænset stykke af den hårde hud, så fortykkes området yderligere, den hårde hud presses sammen, og der opstår den karakteristiske kegleformede torn. Ligtorne er altså den hårde huds ondsindede søster.